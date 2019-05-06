На юге Москвы автокран столкнулся с двумя автомобилями
«Три автомобиля столкнулись в районе дома 45 на Варшавском шоссе, по предварительной информации, погиб один человек», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы московского управления ГИБДД.
Отмечается, что погиб водитель легкового автомобиля, пострадали два пассажира.
Ранее депутат Госдумы, председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов Вячеслав Лысаков в беседе с НСН прокомментировал планы ГИБДД переработать задания теоретического экзамена на получение прав.