На юге Москвы автокран столкнулся с двумя автомобилями

При столкновении автокрана и двух автомобилей на юге Москвы погиб один человек.

«Три автомобиля столкнулись в районе дома 45 на Варшавском шоссе, по предварительной информации, погиб один человек», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы московского управления ГИБДД. Отмечается, что погиб водитель легкового автомобиля, пострадали два пассажира. Ранее депутат Госдумы, председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов Вячеслав Лысаков в беседе с НСН прокомментировал планы ГИБДД переработать задания теоретического экзамена на получение прав.