Мотострелковая дивизия в Ростовской области получила копию Знамени Победы

Воссозданная 150-я Идрицко-Берлинская ордена Кутузова II степени мотострелковая дивизия получила копию Знамени Победы в Ростовской области, сообщает RostovGazeta.ru со ссылкой на пресс-центр Южного военного округа.

Церемония вручения состоялась в рамках мероприятий, приуроченных к 74-й годовщине Победы и 101-й годовщине образования ЮВО.

Дивизия была воссоздана в 2016 году. Своё наименование она получила в 1944-м за освобождение посёлка Идрица в Псковской области. В историю дивизия вошла как передовая ударная сила Берлинской операции в апреле — мае 1945 года.

Ранее progorod43.ru сообщал, что в Кирове объявили программу мероприятий на 9 Мая.