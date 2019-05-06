Мотострелковая дивизия в Ростовской области получила копию Знамени Победы

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Воссозданная 150-я Идрицко-Берлинская ордена Кутузова II степени мотострелковая дивизия получила копию Знамени Победы в Ростовской области, сообщает RostovGazeta.ru со ссылкой на пресс-центр Южного военного округа.
Мотострелковая дивизия в Ростовской области получила копию Знамени Победы
  • ©mil.ru

Церемония вручения состоялась в рамках мероприятий, приуроченных к 74-й годовщине Победы и 101-й годовщине образования ЮВО.

Дивизия была воссоздана в 2016 году. Своё наименование она получила в 1944-м за освобождение посёлка Идрица в Псковской области. В историю дивизия вошла как передовая ударная сила Берлинской операции в апреле — мае 1945 года.

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