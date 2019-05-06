В Москве из-за сообщений о минировании эвакуировали более 7 тысяч человек

Короткая ссылка
В Москве в связи с проверками, которые проводились на объектах массового пребывания людей из-за анонимных сообщений о минировании, пришлось эвакуировать более 7 тыс. человек. Об этом рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
В Москве из-за сообщений о минировании эвакуировали более 7 тысяч человек
  • РИА Новости

«Всего в Москве поступили угрозы взрывов в адрес 36 объектов. Проверки завершены в восьми из них, оттуда эвакуированы более 7 тыс. человек», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что сотрудники экстренных служб проводят проверку здания Павелецкого вокзала в Москве из-за поступления анонимного сообщения о минировании.

Также ФАН передавало, что неизвестный сообщил о «минировании» рынка в Санкт-Петербурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить