В Москве из-за сообщений о минировании эвакуировали более 7 тысяч человек
- РИА Новости
«Всего в Москве поступили угрозы взрывов в адрес 36 объектов. Проверки завершены в восьми из них, оттуда эвакуированы более 7 тыс. человек», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что сотрудники экстренных служб проводят проверку здания Павелецкого вокзала в Москве из-за поступления анонимного сообщения о минировании.
Также ФАН передавало, что неизвестный сообщил о «минировании» рынка в Санкт-Петербурге.