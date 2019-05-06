В Москве из-за сообщений о минировании эвакуировали более 7 тысяч человек

В Москве в связи с проверками, которые проводились на объектах массового пребывания людей из-за анонимных сообщений о минировании, пришлось эвакуировать более 7 тыс. человек. Об этом рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

«Всего в Москве поступили угрозы взрывов в адрес 36 объектов. Проверки завершены в восьми из них, оттуда эвакуированы более 7 тыс. человек», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что сотрудники экстренных служб проводят проверку здания Павелецкого вокзала в Москве из-за поступления анонимного сообщения о минировании.

Также ФАН передавало, что неизвестный сообщил о «минировании» рынка в Санкт-Петербурге.