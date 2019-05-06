В Шереметьеве сообщили о переходе в штатный режим работы

Аэропорт Шереметьево переходит в штатный режим работы после аварийной посадки 5 мая самолёта Sukhoi Superjet 100, при которой погиб 41 человек.

«Аэропорт Шереметьево перешёл в штатный режим работы с двумя взлётно-посадочными полосами. Планируется, что в течение предстоящих суток аэропорт войдёт в график выполнения рейсов согласно центральному расписанию», — говорится в пресс-релизе, поступившем в RT.

Ранее сообщалось, что следователи и криминалисты СК России завершили следственные действия на месте аварийной посадки Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.

При аварийной посадке с последующим пожаром самолёта Sukhoi Superjet 5 мая в Шереметьеве погиб 41 человек.