В Шереметьеве сообщили о переходе в штатный режим работы
- ©Leonid Faerberg/Transport Photo Images
- globallookpress.com
«Аэропорт Шереметьево перешёл в штатный режим работы с двумя взлётно-посадочными полосами. Планируется, что в течение предстоящих суток аэропорт войдёт в график выполнения рейсов согласно центральному расписанию», — говорится в пресс-релизе, поступившем в RT.
Ранее сообщалось, что следователи и криминалисты СК России завершили следственные действия на месте аварийной посадки Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
При аварийной посадке с последующим пожаром самолёта Sukhoi Superjet 5 мая в Шереметьеве погиб 41 человек.