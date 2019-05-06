Акция «Нам доверена память» пройдёт 8 мая в Симферополе

Акция «Нам доверена память» состоится 8 мая в Симферополе, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу администрации.

«Возложение состоится одновременно у всех 66 мемориалов. В мероприятии примут участие воспитанники кадетских классов, юнармейцы, учащиеся симферопольских школ. У братских могил представители Симферопольской и Крымской епархии отслужат литургию», — заявила начальник управления образования Татьяна Сухина.

Также стало известно, что 9 мая в Алтайском краевом театре драмы имени Василия Шукшина пройдёт гала-концерт фестиваля «Калина красная». Об этом информирует kp.ru.

«В этом году состоялось четыре зональных этапа IV краевого фестиваля. В них принимали участие более 250 творческих коллективов из 57 территорий Алтайского края. В совокупности они представили на суд зрителей и жюри около 60 концертных программ», — рассказали в региональном Министерстве культуры.

Участниками гала-концерта станут 17 лучших коллективов и исполнителей.

Ранее сообщалось, что военные самолёты пролетят над Петрозаводском в честь Дня Победы.