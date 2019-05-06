Во время Казанского марафона скончался один из участников
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38-летний мужчина почувствовал себя плохо. Один из дежуривших на трассе экипажей скорой оказал ему первую медицинскую помощь. По пути в больницу медики проводили реанимацию, но спасти участника не удалось.
Предварительный диагноз — сердечный приступ.
Согласно правилам Казанского марафона, все участники при регистрации предоставляют справку о состоянии здоровья. Оргкомитет, со своей стороны, предусматривает медицинское сопровождение соревнований.
В 2018 году участник Лондонского марафона Мэтт Кэмпбелл скончался в больнице на следующий день после забега.