СМИ: Судебные решения о блокировке пиратского контента станут проверять отдельные суды

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Судебные решения о блокировке пиратского контента станут проверять независимые инстанции — отдельные апелляционные и кассационные суды, сообщает «Российская газета» со ссылкой на соответствующее постановление пленума Верховного суда.
СМИ: Судебные решения о блокировке пиратского контента станут проверять отдельные суды
  • РИА Новости

Как отметил судья Вячеслав Горшков во время обсуждения документа, такие решения не принимаются автоматически. Процент отказов довольно высок — с 1 января 2018-го по 3 апреля 2019 года суд отклонил 3,7 тыс. заявлений о блокировке.

Если владельцы сайта вправе показывать, например, тот или иной фильм, то могут доказать это в суде, и картину разблокируют. В ближайшем будущем апелляционные и кассационные жалобы будут рассматриваться не внутри одного суда, а отдельными апелляционными и кассационными судами — Первым апелляционным судом общей юрисдикции и Вторым кассационным судом общей юрисдикции.

Ранее в Минкомсвязи предложили пересмотреть полномочия Роскомнадзора.

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