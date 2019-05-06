СМИ: Судебные решения о блокировке пиратского контента станут проверять отдельные суды

Судебные решения о блокировке пиратского контента станут проверять независимые инстанции — отдельные апелляционные и кассационные суды, сообщает «Российская газета» со ссылкой на соответствующее постановление пленума Верховного суда.

Как отметил судья Вячеслав Горшков во время обсуждения документа, такие решения не принимаются автоматически. Процент отказов довольно высок — с 1 января 2018-го по 3 апреля 2019 года суд отклонил 3,7 тыс. заявлений о блокировке.

Если владельцы сайта вправе показывать, например, тот или иной фильм, то могут доказать это в суде, и картину разблокируют. В ближайшем будущем апелляционные и кассационные жалобы будут рассматриваться не внутри одного суда, а отдельными апелляционными и кассационными судами — Первым апелляционным судом общей юрисдикции и Вторым кассационным судом общей юрисдикции.

Ранее в Минкомсвязи предложили пересмотреть полномочия Роскомнадзора.