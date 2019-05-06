СМИ: Судебные решения о блокировке пиратского контента станут проверять отдельные суды
- РИА Новости
Как отметил судья Вячеслав Горшков во время обсуждения документа, такие решения не принимаются автоматически. Процент отказов довольно высок — с 1 января 2018-го по 3 апреля 2019 года суд отклонил 3,7 тыс. заявлений о блокировке.
Если владельцы сайта вправе показывать, например, тот или иной фильм, то могут доказать это в суде, и картину разблокируют. В ближайшем будущем апелляционные и кассационные жалобы будут рассматриваться не внутри одного суда, а отдельными апелляционными и кассационными судами — Первым апелляционным судом общей юрисдикции и Вторым кассационным судом общей юрисдикции.
Ранее в Минкомсвязи предложили пересмотреть полномочия Роскомнадзора.