В Минкомсвязи предложили пересмотреть полномочия Роскомнадзора

Глава Минкомсвязи Константин Носков считает, что необходимо пересмотреть полномочия Роскомнадзора.

«Механизм «регуляторной гильотины», который был не так давно объявлен, предусматривает масштабный анализ и пересмотр действующих функций контрольно-надзорной деятельности», — цитирует ТАСС министра.

По его словам, сфера деятельности ведомства в настоящее время чрезвычайно широка.

«Надо проанализировать, от каких полномочий можно и нужно отказаться», — добавил он.

Как напоминает агентство, ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявлял, что с 2008 года количество полномочий ведомства выросло в четыре раза — с 35 до 147.

По словам Жарова, в 2018-м СМИ получили 72 предупреждения, что на 33% превышает показатели 2017 года.