В Роскомнадзоре назвали число вынесенных в 2018 году предупреждений СМИ

Глава Роскомнадзора Александр Жаров в ходе заседания коллегии ведомства рассказал, что в 2018-м СМИ получили 72 предупреждения, что на 33% превышает показатели 2017 года.

«В 2018 году Роскомнадзором и его территориальными органами вынесено 72 предупреждения — на 33% больше, чем в 2017 году», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Жаров уточнил, что подобный рост вызван в том числе увеличением числа материалов, содержащих нецензурную брань, охраняемую законом тайну, сведения, указывающие на личность несовершеннолетнего (без согласия его представителей).

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор проводил профилактическую работу со СМИ в рамках исполнения закона об ответственности за оскорбление государства и общества.