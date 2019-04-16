В Роскомнадзоре назвали число вынесенных в 2018 году предупреждений СМИ
- РИА Новости
«В 2018 году Роскомнадзором и его территориальными органами вынесено 72 предупреждения — на 33% больше, чем в 2017 году», — приводит его слова РИА Новости.
При этом Жаров уточнил, что подобный рост вызван в том числе увеличением числа материалов, содержащих нецензурную брань, охраняемую законом тайну, сведения, указывающие на личность несовершеннолетнего (без согласия его представителей).
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор проводил профилактическую работу со СМИ в рамках исполнения закона об ответственности за оскорбление государства и общества.