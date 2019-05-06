Путин в рабочем режиме получает доклады о ЧП в Шереметьеве
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По его словам, глава государства начал получать отчёты вечером в воскресенье, 5 мая, он дал необходимые поручения по расследованию и оказанию помощи пострадавшим.
«Сегодня Путин продолжает получать в рабочем режиме доклады о том, что происходит в этой области», — сказал Песков журналистам.
Ранее сообщалось, что из сгоревшего самолёта извлекли тела 41 погибшего.
Вечером 5 мая самолёт, следовавший из Москвы в Мурманск, вскоре после вылета вернулся в Шереметьево, где загорелся во время посадки.