Путин в рабочем режиме получает доклады о ЧП в Шереметьеве

Президент России Владимир Путин в рабочем режиме продолжает получать доклады об авиакатастрофе в Шереметьеве. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства начал получать отчёты вечером в воскресенье, 5 мая, он дал необходимые поручения по расследованию и оказанию помощи пострадавшим.

«Сегодня Путин продолжает получать в рабочем режиме доклады о том, что происходит в этой области», — сказал Песков журналистам.

Ранее сообщалось, что из сгоревшего самолёта извлекли тела 41 погибшего.

Вечером 5 мая самолёт, следовавший из Москвы в Мурманск, вскоре после вылета вернулся в Шереметьево, где загорелся во время посадки.