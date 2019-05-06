По факту пожара в жилом доме на Ставрополье возбуждено дело

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в многоэтажном жилом доме в Железноводске, в результате которого пострадали по меньшей мере 13 человек.
По факту пожара в жилом доме на Ставрополье возбуждено дело
  • © Следственный комитет РФ

«Установлено, что пожар начался в одной из квартир на первом этаже девятиэтажного жилого дома. Произошло обрушение лестничной клетки между первым и вторым этажами дома, имеются повреждения остекления и стены здания на первом этаже. В результате происшествия пострадали 11 человек, в том числе пять детей», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Ранее в многоэтажке на Ставрополье произошёл пожар, пострадали 13 человек. Спасателям удалось ликвидировать возгорание.

29 января URA.RU передавало, что в Курганской области организовали проверку после двух пожаров, в которых погибли дети.

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