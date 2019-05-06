Спасатели ликвидировали пожар в жилом доме на Ставрополье

Спасатели полностью ликвидировали пожар в жилом доме в Железноводске, в результате которого пострадали по меньшей мере 13 человек. Об этом сообщили в МЧС России.

«В 8:11 мск полная ликвидация пожара», — цитирует ведомство РИА Новости.

По словам главы города Евгения Моисеева, жителей подъезда расселят в муниципальные гостиницы и обеспечат горячим питанием. Об этом он написал в Instagram.

Ранее стало известно, что при пожаре в многоэтажке на Ставрополье пострадали 13 человек.

29 января URA.RU передавало, что в Курганской области организовали проверку после двух пожаров, в которых погибли дети.