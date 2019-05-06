Спасатели ликвидировали пожар в жилом доме на Ставрополье
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«В 8:11 мск полная ликвидация пожара», — цитирует ведомство РИА Новости.
По словам главы города Евгения Моисеева, жителей подъезда расселят в муниципальные гостиницы и обеспечат горячим питанием. Об этом он написал в Instagram.
Ранее стало известно, что при пожаре в многоэтажке на Ставрополье пострадали 13 человек.
29 января URA.RU передавало, что в Курганской области организовали проверку после двух пожаров, в которых погибли дети.