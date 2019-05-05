Следователи начали опрос пострадавших и очевидцев после ЧП в Шереметьеве

Следователи начали опрашивать пострадавших в результате ЧП с самолётом в аэропорту Шереметьево, а также очевидцев.

«Следователи приступили к допросам пострадавших, очевидцев, сотрудников аэропорта и авиакомпании-перевозчика, а также иных лиц, ответственных за эксплуатацию воздушного судна», — говорится в сообщении ведомства в WhatsApp.

Ранее стало известно, что следствие рассматривает несколько версий ЧП с самолётом Sukhoi Superjet 100.

По последним данным, в результате инцидента погибли 13 человек, в том числе двое детей.