В Новгородской области нашли массовое захоронение времён войны
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- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба СУ СК по региону.
«По предварительным данным, у деревни Жестяная Горка в шести расстрельных ямах могут находиться останки свыше 3 тыс. советских мирных граждан различных национальностей, среди которых женщины и дети, казнённые оккупантами в 1941—1943 годах», — сообщили в ведомстве.
Захоронение было обнаружено 29 апреля членами новгородской поисковой экспедиции «Долина».
Во время раскопок в яме были обнаружены скелетированные останки с огнестрельными ранениями, фрагменты личных вещей и одежды, а также гильзы от оружия иностранного производства.
Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. В районе деревни продолжается поиск захоронений.
Ранее агентство «Крыминформ» передавало, что поисковая группа нашла в Ялте останки участников Великой Отечественной войны.