В Новгородской области нашли массовое захоронение времён войны

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Следователи организовали проверку по факту обнаружения в Новгородской области захоронения времён Великой Отечественной войны — ямы с останками мирных граждан.
В Новгородской области нашли массовое захоронение времён войны
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба СУ СК по региону.

«По предварительным данным, у деревни Жестяная Горка в шести расстрельных ямах могут находиться останки свыше 3 тыс. советских мирных граждан различных национальностей, среди которых женщины и дети, казнённые оккупантами в 1941—1943 годах», — сообщили в ведомстве. 

Захоронение было обнаружено 29 апреля членами новгородской поисковой экспедиции «Долина».

Во время раскопок в яме были обнаружены скелетированные останки с огнестрельными ранениями, фрагменты личных вещей и одежды, а также гильзы от оружия иностранного производства.

Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. В районе деревни продолжается поиск захоронений.

Ранее агентство «Крыминформ» передавало, что поисковая группа нашла в Ялте останки участников Великой Отечественной войны.

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