Поисковая группа нашла в Ялте останки участников Великой Отечественной войны

Поисковая группа обнаружила в Ялте останки участников Великой Отечественной войны, сообщает «Крыминформ».

«К сожалению, несмотря на большое количество обнаруженных личных вещей, имена героев установить не удалось», — заявил заместитель председателя Крымской региональной военно-спортивной патриотической молодёжной общественной организации «Пересвет» Антон Глухарёв.

По его словам, воины Красной армии погибли в районе плато Ай-Петри 21 декабря 1941 года во время проведения фашистами операции по ликвидации партизанского командования.

Глухарёв добавил, что торжественная церемония захоронения должна состояться 8 мая на воинском кладбище в районе улицы Блюхера.

Ранее Nation News сообщал о поисках следов десантной операции 1943 года.