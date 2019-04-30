Поисковая группа нашла в Ялте останки участников Великой Отечественной войны
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- РИА Новости
«К сожалению, несмотря на большое количество обнаруженных личных вещей, имена героев установить не удалось», — заявил заместитель председателя Крымской региональной военно-спортивной патриотической молодёжной общественной организации «Пересвет» Антон Глухарёв.
По его словам, воины Красной армии погибли в районе плато Ай-Петри 21 декабря 1941 года во время проведения фашистами операции по ликвидации партизанского командования.
Глухарёв добавил, что торжественная церемония захоронения должна состояться 8 мая на воинском кладбище в районе улицы Блюхера.
Ранее Nation News сообщал о поисках следов десантной операции 1943 года.