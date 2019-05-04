Горбачёв назвал важным телефонный разговор Путина и Трампа
- Reuters
«Это ещё не совсем то, что должно быть в отношениях между такими державами, как Россия и США. Но это важно. Это диалог», — приводит его слова РИА Новости.
Он выразил уверенность в том, что Путин довёл до сведения Трампа позицию России.
Также Горбачёв обратил внимание на то, что Трамп публично заявил о большом потенциале российско-американских отношений.
«Это, безусловно, так», — считает Горбачёв.
Ранее Горбачёв заявил о необходимости стратегического диалога между Россией и США.