Горбачёв назвал важным телефонный разговор Путина и Трампа

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв заявил, что состоявшийся 3 мая телефонный разговор российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа является важным.

«Это ещё не совсем то, что должно быть в отношениях между такими державами, как Россия и США. Но это важно. Это диалог», — приводит его слова РИА Новости.

Он выразил уверенность в том, что Путин довёл до сведения Трампа позицию России.

Также Горбачёв обратил внимание на то, что Трамп публично заявил о большом потенциале российско-американских отношений.

«Это, безусловно, так», — считает Горбачёв.

Ранее Горбачёв заявил о необходимости стратегического диалога между Россией и США.