Задержан подозреваемый в убийстве пяти человек в Челябинской области

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В Челябинской области сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве пяти человек, включая четырёхлетнего ребёнка.
Задержан подозреваемый в убийстве пяти человек в Челябинской области
  • © Bernd von Jutrczenka/dpa
  • globallookpress.com

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

«Подозреваемый задержан по ст. 91 УПК России (Основания задержания подозреваемого)»,— заявил представитель пресс-службы.

Ранее СК возбудил дело после обнаружения тел пяти человек, в том числе ребёнка, с ножевыми ранениями в частном доме в городе Нязепетровске Челябинской области.

Также ФАН передавало, что в Рязани задержали подозреваемого в убийстве семьи из трёх человек.

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