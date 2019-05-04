Задержан подозреваемый в убийстве пяти человек в Челябинской области
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
«Подозреваемый задержан по ст. 91 УПК России (Основания задержания подозреваемого)»,— заявил представитель пресс-службы.
Ранее СК возбудил дело после обнаружения тел пяти человек, в том числе ребёнка, с ножевыми ранениями в частном доме в городе Нязепетровске Челябинской области.
Также ФАН передавало, что в Рязани задержали подозреваемого в убийстве семьи из трёх человек.