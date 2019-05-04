Задержан подозреваемый в убийстве пяти человек в Челябинской области

В Челябинской области сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве пяти человек, включая четырёхлетнего ребёнка.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

«Подозреваемый задержан по ст. 91 УПК России (Основания задержания подозреваемого)»,— заявил представитель пресс-службы.

Ранее СК возбудил дело после обнаружения тел пяти человек, в том числе ребёнка, с ножевыми ранениями в частном доме в городе Нязепетровске Челябинской области.

Также ФАН передавало, что в Рязани задержали подозреваемого в убийстве семьи из трёх человек.