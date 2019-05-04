Появилось видео с места ДТП с участниками Stand Up на Кубани

В сети опубликовано видео с места ДТП в Краснодарском крае, в котором, как сообщалось ранее, погибли участники проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Соответствующий ролик опубликован kp.ru.

Стендап-комик Роман Третьяков в беседе с Пятым каналом выразил соболезнования в связи с произошедшим.

«Честно признаться, у меня до сих пор не укладывается в голове. Жалко, что настолько добрые и отзывчивые люди почему-то уходят из этого мира», — сказал он.

Ранее в Краснодарском крае произошло ДТП с участием двух автомобилей. Как сообщалось, в аварии погибли два участника комедийного проекта Stand Up — Денис Маловичко и Елена Зуева.