Российские и китайские моряки провели стрельбы в Жёлтом море
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- РИА Новости
Как сообщает Интерфакс, корабли выполнили практические стрельбы по морским и воздушным целям.
Отмечается, что корабли успешно выполнили артиллерийские стрельбы по морскому щиту, а после провели стрельбу по воздушной цели.
Экипажи поразили надводные мишени, имитирующие корабли и летательные аппараты условного противника.
Накануне сообщалось, что корабли Тихоокеанского флота России и Военно-морских сил Китая провели совместные учения «Морское взаимодействие — 2019» в Жёлтом море.