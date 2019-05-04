Российские и китайские моряки провели стрельбы в Жёлтом море

Пресс-служба Тихоокеанского флота сообщила, что российские моряки совместно с ВМС Китая провели комплексные стрельбы в ходе учений «Морское взаимодействие — 2019» в Жёлтом море.

Как сообщает Интерфакс, корабли выполнили практические стрельбы по морским и воздушным целям.

Отмечается, что корабли успешно выполнили артиллерийские стрельбы по морскому щиту, а после провели стрельбу по воздушной цели.

Экипажи поразили надводные мишени, имитирующие корабли и летательные аппараты условного противника.

Накануне сообщалось, что корабли Тихоокеанского флота России и Военно-морских сил Китая провели совместные учения «Морское взаимодействие — 2019» в Жёлтом море.