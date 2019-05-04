Российские и китайские моряки провели стрельбы в Жёлтом море

Короткая ссылка
Пресс-служба Тихоокеанского флота сообщила, что российские моряки совместно с ВМС Китая провели комплексные стрельбы в ходе учений «Морское взаимодействие — 2019» в Жёлтом море.
Российские и китайские моряки провели стрельбы в Жёлтом море
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

Как сообщает Интерфакс, корабли выполнили практические стрельбы по морским и воздушным целям.

Отмечается, что корабли успешно выполнили артиллерийские стрельбы по морскому щиту, а после провели стрельбу по воздушной цели.

Экипажи поразили надводные мишени, имитирующие корабли и летательные аппараты условного противника.

Накануне сообщалось, что корабли Тихоокеанского флота России и Военно-морских сил Китая провели совместные учения «Морское взаимодействие — 2019» в Жёлтом море.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить