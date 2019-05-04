На Урале один военный погиб и четверо пострадали при взрыве боеприпаса
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- РИА Новости
«По предварительным данным, 3 мая 2019 года, находясь на полигоне воинской части, военнослужащие в нарушение требований безопасности разожгли костёр, что стало причиной подрыва боеприпаса», — заявили в пресс-службе.
Отмечается, что пострадавших оперативно доставили в военный госпиталь гарнизона, где им оказали медицинскую помощь.
Комиссия ЦВО и сотрудники военной прокуратуры проводят проверку по факту произошедшего.
Ранее на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге при взрыве боеприпаса времён Великой Отечественной войны пострадал один человек. Пятый канал опубликовал видео с места ЧП.