Опубликовано видео с места взрыва в Петербурге

Опубликовано видео с места взрыва на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадал один человек. Кадры опубликовал Пятый канал.

© пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

По предварительным данным, взорвался снаряд времён Великой Отечественной войны. Пострадавший госпитализирован в тяжёлом состоянии. На месте ЧП работают следователи, кинологи, ОМОН, полиция. Ранее полиция организовала проверку по факту взрыва на набережной в Петербурге. По её данным, 20-летний мужчина собирал металлолом на Октябрьской набережной и наткнулся на боеприпас времён войны, который сдетонировал.