Опубликовано видео с места взрыва в Петербурге

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Опубликовано видео с места взрыва на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадал один человек. Кадры опубликовал Пятый канал.
Опубликовано видео с места взрыва в Петербурге
  • © пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

По предварительным данным, взорвался снаряд времён Великой Отечественной войны. 

Пострадавший госпитализирован в тяжёлом состоянии. 

На месте ЧП работают следователи, кинологи, ОМОН, полиция.

Ранее полиция организовала проверку по факту взрыва на набережной в Петербурге. По её данным, 20-летний мужчина собирал металлолом на Октябрьской набережной и наткнулся на боеприпас времён войны, который сдетонировал.

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