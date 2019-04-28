Опубликовано видео с места взрыва в Петербурге
- © пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
По предварительным данным, взорвался снаряд времён Великой Отечественной войны.
Пострадавший госпитализирован в тяжёлом состоянии.
На месте ЧП работают следователи, кинологи, ОМОН, полиция.
Ранее полиция организовала проверку по факту взрыва на набережной в Петербурге. По её данным, 20-летний мужчина собирал металлолом на Октябрьской набережной и наткнулся на боеприпас времён войны, который сдетонировал.