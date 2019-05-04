В Туве в результате ДТП погибли три женщины

В Туве на трассе «Ак-Довурак — Абаза» в результате опрокидывания автомобиля Nissan Qashqai погибли три человека. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

Отмечается, что за рулём находилась 27-летняя жительница села Шуй, не получавшая водительское удостоверение. По данным МВД, она не справилась с управлением и машина опрокинулась.

«В результате ДТП водитель и две девушки-пассажирки скончались на месте от полученных травм», — сообщили в пресс-службе.

При этом ещё одну пассажирку, 30-летнюю девушку госпитализировали с травмами.

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