В Туве в результате ДТП погибли три женщины

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В Туве на трассе «Ак-Довурак — Абаза» в результате опрокидывания автомобиля Nissan Qashqai погибли три человека. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.
В Туве в результате ДТП погибли три женщины
  • РИА Новости

Отмечается, что за рулём находилась 27-летняя жительница села Шуй, не получавшая водительское удостоверение. По данным МВД, она не справилась с управлением и машина опрокинулась.

«В результате ДТП водитель и две девушки-пассажирки скончались на месте от полученных травм», — сообщили в пресс-службе.

При этом ещё одну пассажирку, 30-летнюю девушку госпитализировали с травмами.

Ранее портал «Юга.ру» передавал, что в Краснодарском крае возросло число жертв аварий с участием автомобиля скорой помощи.

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