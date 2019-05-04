В Туве в результате ДТП погибли три женщины
- РИА Новости
Отмечается, что за рулём находилась 27-летняя жительница села Шуй, не получавшая водительское удостоверение. По данным МВД, она не справилась с управлением и машина опрокинулась.
«В результате ДТП водитель и две девушки-пассажирки скончались на месте от полученных травм», — сообщили в пресс-службе.
При этом ещё одну пассажирку, 30-летнюю девушку госпитализировали с травмами.
Ранее портал «Юга.ру» передавал, что в Краснодарском крае возросло число жертв аварий с участием автомобиля скорой помощи.