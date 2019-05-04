Власти Крыма назвали Зеленскому условие для посещения своей квартиры на полуострове

Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс рассказал, при каком условии избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому разрешат посетить свою квартиру на полуострове.

Как он указал РИА Новости, Зеленский не сможет попасть в квартиру в Ливадии до тех пор, пока будет считать, что Крым принадлежит Украине.

«Если Зеленский так ставит вопрос, то он никогда не воспользуется этой квартирой», — указал Фикс.

Вместе с этим политик пригласил Зеленского посетить регион и отдохнуть на полуострове, чтоб посмотреть, как живут крымчане.

Ранее в штабе Зеленского заявили, что супруга избранного президента Украины Елена Зеленская купила недвижимость в Крыму в апреле 2013 года в полном соответствии с действующим законодательством Украины.