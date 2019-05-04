В Подмосковье загорелись шесть построек

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В МЧС Московской области заявили, что в Солнечногорском районе Подмосковья загорелись шесть построек на площади 100 квадратных метров.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что к настоящему моменту все возгорания потушены.

«В Солнечногорском районе Подмосковья горели шесть построек на площади 100 кв. м. В настоящее время пожар полностью потушен», — указывается в заявлении.

На сайте МЧС уточняется, что возгорания произошли в построенных рядом друг с другом сараях. В результате происшествия никто не пострадал.

В декабре 2018 года портал Newinform сообщал, что в Хабаровском крае локализовали крупный пожар на ферме.

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