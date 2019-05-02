Два человека погибли в результате возгорания в двух частных домах в Самарской области

В МЧС заявили, что два человека погибли в результате пожара в двух частных домах в Сызранском районе Самарской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«В результате пожара в частном жилом доме в населённом пункте Старая Рачейка произошло распространение огня на соседний жилой дом. Площадь возгорания составила 500 кв. м. По предварительным данным, погибли два человека», — указали в ведомстве.

Собеседник агентства указал, что пожар пытаются потушить 48 человек и 17 единиц техники.

В декабре 2018 года портал Newinform сообщал, что в Хабаровском крае локализовали крупный пожар на ферме.