Два человека погибли в результате возгорания в двух частных домах в Самарской области
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«В результате пожара в частном жилом доме в населённом пункте Старая Рачейка произошло распространение огня на соседний жилой дом. Площадь возгорания составила 500 кв. м. По предварительным данным, погибли два человека», — указали в ведомстве.
Собеседник агентства указал, что пожар пытаются потушить 48 человек и 17 единиц техники.
В декабре 2018 года портал Newinform сообщал, что в Хабаровском крае локализовали крупный пожар на ферме.