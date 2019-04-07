В МЧС сообщили о ликвидации пожара в Подмосковье

Короткая ссылка
В МЧС заявили, что пожарным удалось ликвидировать возгорание на территории гостинично-развлекательного комплекса «Голицын клуб».
В МЧС сообщили о ликвидации пожара в Подмосковье
  • © РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

«07:21 локализация пожара на площади 690 кв. м. 07:50 ликвидация открытого горения», — указывается в заявлении.

Отмечается, что к тушению пожара было привлечено шесть единиц техники и 24 человека.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье произошёл пожар в гостинично-развлекательном комплексе «Голицын клуб» .

В декабре 2018 года портал Newinform сообщал, что в Хабаровском крае локализовали крупный пожар на ферме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить