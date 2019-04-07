В МЧС сообщили о ликвидации пожара в Подмосковье

В МЧС заявили, что пожарным удалось ликвидировать возгорание на территории гостинично-развлекательного комплекса «Голицын клуб».

Об этом говорится на сайте ведомства.

«07:21 локализация пожара на площади 690 кв. м. 07:50 ликвидация открытого горения», — указывается в заявлении.

Отмечается, что к тушению пожара было привлечено шесть единиц техники и 24 человека.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье произошёл пожар в гостинично-развлекательном комплексе «Голицын клуб» .

В декабре 2018 года портал Newinform сообщал, что в Хабаровском крае локализовали крупный пожар на ферме.