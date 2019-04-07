В МЧС сообщили о ликвидации пожара в Подмосковье
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Об этом говорится на сайте ведомства.
«07:21 локализация пожара на площади 690 кв. м. 07:50 ликвидация открытого горения», — указывается в заявлении.
Отмечается, что к тушению пожара было привлечено шесть единиц техники и 24 человека.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье произошёл пожар в гостинично-развлекательном комплексе «Голицын клуб» .
В декабре 2018 года портал Newinform сообщал, что в Хабаровском крае локализовали крупный пожар на ферме.