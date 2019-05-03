В центре Владивостока ограничат движение 4 мая
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- РИА Новости
Как ожидается, в мероприятии примут участие около 2000 мотоциклистов из разных районов Приморского края.
Движение и парковка автотранспорта будут ограничены в районе улицы Светланская от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с улицей Уборевича.
В центре и на прилегающих улицах планируется организовать дежурство инспекторов дорожно-патрульной службы.
Ранее ФАН сообщало, что на майские праздники в Москве отменили плату за стоянку автомобильного транспорта.