В центре Владивостока ограничат движение 4 мая

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В центре Владивостока ограничат движение в субботу, 4 мая, сообщает VostokMedia.com. Это связано с официальным открытием мотосезона.
В центре Владивостока ограничат движение 4 мая
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Как ожидается, в мероприятии примут участие около 2000 мотоциклистов из разных районов Приморского края.

Движение и парковка автотранспорта будут ограничены в районе улицы Светланская от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с улицей Уборевича.

В центре и на прилегающих улицах планируется организовать дежурство инспекторов дорожно-патрульной службы.

Ранее ФАН сообщало, что на майские праздники в Москве отменили плату за стоянку автомобильного транспорта.

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