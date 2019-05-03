Эксперты рассказали о будущем рынка электромобилей

Эксперты рассказали о перспективах рынка электромобилей, сообщает «Российская газета».

По оценке некоторых специалистов, 2022 год станет переломным для такого вида транспорта, который начнёт интенсивно вытеснять автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

Это связано с изменением цен на самый дорогой элемент электромобиля — литийионный аккумулятор. Несколько лет назад его стоимость доходила до половины стоимости машины, теперь она упала до 33%, а к 2025 году должна снизиться до 20%.

Эксперты также считают, что совершенствование аккумуляторов будет способствовать увеличению дальности пробега электромобилей.

Ранее независимый автоэксперт Виталий Архиреев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил перспективы использования электромобилей в России.