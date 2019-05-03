В Калининграде прошла ночная репетиция парада Победы

Короткая ссылка
В Калининграде состоялась первая ночная репетиция парада Победы, сообщают «Невские новости».
В Калининграде прошла ночная репетиция парада Победы
  • © structure.mil.ru

Участниками мероприятия стали более 2 тыс. военнослужащих.

Также было задействовано свыше 70 единиц военной техники, в том числе танки Т-72, крупнокалиберные пушки «Гиацинт», самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», ЗРК «С-400», ЗПК «Панцирь-С1» и ракетные комплексы «Искандер».

Следующая репетиция запланирована на 4 мая, говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Ранее progorod43.ru сообщало, что в Кирове объявили программу мероприятий на 9 Мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить