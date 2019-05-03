В Калининграде прошла ночная репетиция парада Победы

В Калининграде состоялась первая ночная репетиция парада Победы, сообщают «Невские новости».

Участниками мероприятия стали более 2 тыс. военнослужащих.

Также было задействовано свыше 70 единиц военной техники, в том числе танки Т-72, крупнокалиберные пушки «Гиацинт», самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», ЗРК «С-400», ЗПК «Панцирь-С1» и ракетные комплексы «Искандер».

Следующая репетиция запланирована на 4 мая, говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Ранее progorod43.ru сообщало, что в Кирове объявили программу мероприятий на 9 Мая.