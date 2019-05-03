Спасатели предупредили об усилении ветра до 19 м/с в Оренбургской области
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- РИА Новости
Возможно усиление ветра до 14—19 м/с.
По словам спасателей, при сильных порывах не следует находиться вблизи зданий и деревьев, желательно укрыться в подземных переходах или подъездах.
Также стало известно, что 4 мая на севере Карелии продолжится снегопад. Ближе к южным районам возможны мокрый снег и дождь. Об этом информируют «Невские новости» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
В южных районах прогнозируются порывы ветра до 15—20 м/с.
Ранее сообщалось, что в Москве продлили «жёлтый» уровень погодной опасности на 4 мая.