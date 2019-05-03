Спасатели предупредили об усилении ветра до 19 м/с в Оренбургской области

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Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Оренбургской области в ближайшие сутки, сообщает Inforeactor со ссылкой на региональное управление МЧС.
Спасатели предупредили об усилении ветра до 19 м/с в Оренбургской области
  • © Макс Ветров
  • РИА Новости

Возможно усиление ветра до 14—19 м/с.

По словам спасателей, при сильных порывах не следует находиться вблизи зданий и деревьев, желательно укрыться в подземных переходах или подъездах.

Также стало известно, что 4 мая на севере Карелии продолжится снегопад. Ближе к южным районам возможны мокрый снег и дождь. Об этом информируют «Невские новости» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

В южных районах прогнозируются порывы ветра до 15—20 м/с.

Ранее сообщалось, что в Москве продлили «жёлтый» уровень погодной опасности на 4 мая.

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