Студенты из Удмуртии победили на Всероссийской олимпиаде по теории и методике обучения физике
- © udmedu.ru
В конкурсе научных докладов первое место присудили Анастасии Булыгиной, которая представила работу «Методика изучения и использования современных достижений науки и техники в школьном курсе физики (на примере светодиодов)».
В конкурсе самодельного оборудования (произвольная часть) победил Юрий Корнев, который изготовил пять новых приборов и провёл серию опытов в докладе «Комплект приборов на основе пьезоэлектрического генератора высокого напряжения».
В конкурсе цифровых образовательных ресурсов первое место досталось Александру Перминову, разработавшему мобильное приложение для учебного физического эксперимента по волновой оптике.
В конкурсе самодельного оборудования (обязательная часть) лучшей признали Марию Шкляеву, которая изготовила приборы и показала серию опытов в докладе «Новый подход к изучению темы «Давление твёрдых тел, жидкостей и газов».
Ранее телеканал «360» сообщал, что учащиеся из Московской области получили 79 дипломов на Всероссийской олимпиаде школьников по 24 общеобразовательным предметам.