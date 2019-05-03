Студенты из Удмуртии победили на Всероссийской олимпиаде по теории и методике обучения физике

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Студенты Глазовского государственного педагогического института победили на Всероссийской студенческой олимпиаде имени Антонины Усовой в Челябинске, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минобрнауки.
Студенты из Удмуртии победили на Всероссийской олимпиаде по теории и методике обучения физике
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В конкурсе научных докладов первое место присудили Анастасии Булыгиной, которая представила работу «Методика изучения и использования современных достижений науки и техники в школьном курсе физики (на примере светодиодов)».

В конкурсе самодельного оборудования (произвольная часть) победил Юрий Корнев, который изготовил пять новых приборов и провёл серию опытов в докладе «Комплект приборов на основе пьезоэлектрического генератора высокого напряжения».

В конкурсе цифровых образовательных ресурсов первое место досталось Александру Перминову, разработавшему мобильное приложение для учебного физического эксперимента по волновой оптике.

В конкурсе самодельного оборудования (обязательная часть) лучшей признали Марию Шкляеву, которая изготовила приборы и показала серию опытов в докладе «Новый подход к изучению темы «Давление твёрдых тел, жидкостей и газов».

Ранее телеканал «360» сообщал, что учащиеся из Московской области получили 79 дипломов на Всероссийской олимпиаде школьников по 24 общеобразовательным предметам.

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