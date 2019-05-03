Дмитров попал в список самых популярных городов воинской славы

Стали известны самые популярные города воинской славы, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на аналитическое агентство «ТурСтат».

В топ-10 попали, в частности, подмосковные Дмитров и Можайск.

В список вошли города с населением до 100 тыс. человек.

Ранее Nation News сообщал, что названы города России, где в майские праздники пройдут самые интересные и масштабные мероприятия.