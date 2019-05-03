Дмитров попал в список самых популярных городов воинской славы
Стали известны самые популярные города воинской славы, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на аналитическое агентство «ТурСтат».
- © Пресс-служба правительства Подмосковья
В топ-10 попали, в частности, подмосковные Дмитров и Можайск.
В список вошли города с населением до 100 тыс. человек.
Ранее Nation News сообщал, что названы города России, где в майские праздники пройдут самые интересные и масштабные мероприятия.
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