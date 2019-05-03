Нижегородские власти оценили ситуацию с георгиевскими ленточками
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- РИА Новости
По его словам, сотрудники правоохранительных органов изъяли такую продукцию из соответствующей торговой точки.
«Злого умысла в данном случае не было, а было скорее неудачное использование чувствительных символов. В любом случае, предприниматели должны ответственно относиться к той продукции, которая закупается и реализуется в их магазинах. Особенно в преддверии празднования победы в Великой Отечественной войне, память о которой для нашего народа священна», — сказал он.
Ранее сообщалось, что в некоторых магазинах Нижнего Новгорода в преддверии 9 Мая появились георгиевские ленточки с изображением свастики.