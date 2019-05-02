В Нижнем Новгороде появились георгиевские ленточки со свастикой

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В некоторых магазинах Нижнего Новгорода в преддверии 9 Мая появились георгиевские ленточки с изображением свастики.
В Нижнем Новгороде появились георгиевские ленточки со свастикой
  • © Александр Дейч
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На товар, как передаёт РИА Новости, обратил внимание местный житель Александр Дейч.

«Я посыл-то понял... Звезда раздавила фашистскую погань, но как это смотрится... В общем, я за чистоту символов Победы», — написал он на своей странице в одной из социальных сетей.

В комментариях к публикации другие пользователи соцсети также удивились появившемуся в продаже сувениру. Некоторые отметили, что поняли замысел автора «только с третьего раза».

Ранее RIA56 передавало, что в Оренбургской области началась акция «Георгиевская ленточка». 

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