В Нижнем Новгороде появились георгиевские ленточки со свастикой
- © Александр Дейч
На товар, как передаёт РИА Новости, обратил внимание местный житель Александр Дейч.
«Я посыл-то понял... Звезда раздавила фашистскую погань, но как это смотрится... В общем, я за чистоту символов Победы», — написал он на своей странице в одной из социальных сетей.
В комментариях к публикации другие пользователи соцсети также удивились появившемуся в продаже сувениру. Некоторые отметили, что поняли замысел автора «только с третьего раза».
Ранее RIA56 передавало, что в Оренбургской области началась акция «Георгиевская ленточка».