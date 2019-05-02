В ДТП в Калужской области пострадали девять человек

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После столкновения четырёх автомобилей в Калужской области госпитализированы девять человек, сообщил представитель УМВД по региону.
В ДТП в Калужской области пострадали девять человек
  • РИА Новости

По уточнённой информации, автомобиль Chevrolet Lacetti, двигаясь со стороны Москвы в сторону Брянска, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с машиной Toyota Corolla.

Как отмечается, в результате столкновения транспортные средства поменяли направление движения и, в свою очередь, столкнулись ещё с двумя автомобилями – Land Cruiser Prado и Honda Civic

В результате ЧП, пострадали трое взрослых и шестеро детей. 

«Все пострадавшие доставлены в ближайшие медицинские учреждения», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее URA.RU передавало, что в Тюменской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика. В результате инцидента пострадали шесть человек.

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