В ДТП в Калужской области пострадали девять человек

После столкновения четырёх автомобилей в Калужской области госпитализированы девять человек, сообщил представитель УМВД по региону.

По уточнённой информации, автомобиль Chevrolet Lacetti, двигаясь со стороны Москвы в сторону Брянска, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с машиной Toyota Corolla.

Как отмечается, в результате столкновения транспортные средства поменяли направление движения и, в свою очередь, столкнулись ещё с двумя автомобилями – Land Cruiser Prado и Honda Civic

В результате ЧП, пострадали трое взрослых и шестеро детей.

«Все пострадавшие доставлены в ближайшие медицинские учреждения», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее URA.RU передавало, что в Тюменской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика. В результате инцидента пострадали шесть человек.