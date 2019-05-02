В Москве задержан открывший стрельбу из ружья по людям мужчина

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Московские полицейские задержали мужчину, который открыл стрельбу по людям из помпового ружья, ранив четырёх человек. Об этом сообщили в МВД по Москве.
В Москве задержан открывший стрельбу из ружья по людям мужчина
  • РИА Новости

Как отметили в ведомстве, ночью поступило сообщение, что в Московском на Солнечной улице слышны похожие на выстрелы звуки.

Как выяснили полицейские, между гражданами произошёл конфликт, в ходе которого подозреваемый вынес из дома помповое ружьё и несколько раз выстрелил в своих оппонентов.

«В результате стрельбы ранения получили четыре человека», — цитирует ведомство ТАСС.

Пострадавшие госпитализированы, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее полиция Москвы возбудила уголовное дело после инцидента, в ходе которого мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета по двум подросткам.

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