В Москве задержан открывший стрельбу из ружья по людям мужчина
- РИА Новости
Как отметили в ведомстве, ночью поступило сообщение, что в Московском на Солнечной улице слышны похожие на выстрелы звуки.
Как выяснили полицейские, между гражданами произошёл конфликт, в ходе которого подозреваемый вынес из дома помповое ружьё и несколько раз выстрелил в своих оппонентов.
«В результате стрельбы ранения получили четыре человека», — цитирует ведомство ТАСС.
Пострадавшие госпитализированы, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Ранее полиция Москвы возбудила уголовное дело после инцидента, в ходе которого мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета по двум подросткам.