В Москве возбудили дело из-за ранения двух подростков при стрельбе

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Полиция возбудила уголовное дело после инцидента, в ходе которого мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета по двум подросткам. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по Москве.
В Москве возбудили дело из-за ранения двух подростков при стрельбе
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По данным СК, в ходе мониторинга СМИ было обнаружено сообщение о том, что мужчина из окна квартиры на улице Расплетина выстрелил в подростков из травматического пистолета.

Отмечается, что пуля задела одного из подростков по касательной возле виска. При этом второй ребёнок получил ранение колена.

«По данному факту органами полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК России («Хулиганство»)», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что ведомство инициировало вопрос о передаче уголовного дела для дальнейшего расследования в ГСУ СК по Москве.

Ранее на северо-западе Москвы мужчина открыл огонь из окна своей квартиры по двум подросткам.

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