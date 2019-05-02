Суд арестовал министра экономики Дагестана на два месяца

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Кировский районный суд Махачкалы на два месяца заключил под стражу главу Министерства экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова, он подозревается в хищении более 20 млн рублей.
Суд арестовал министра экономики Дагестана на два месяца
  • © МВД РФ

«В среду Кировский районный суд Махачкалы удовлетворил ходатайство следствия и заключил Османа Хасбулатова под стражу на два месяца», — сообщил ТАСС представитель суда.

30 апреля полиция задержала министра экономики Дагестана.

Его задержали по подозрению в хищении средств при исполнении госконтрактов на оснащение многофункциональных центров. 

Также 12 апреля суд в Москве признал законным арест бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова, которого обвиняют в мошенничестве на 4 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества.

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