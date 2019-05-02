Специалисты не исключили риск обрушения здания русской школы в Сухуме

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Специалисты, которые принимают участие в тушении пожара в русской школе в столице Абхазии, не исключили риск обрушения части здания, сообщает РИА Новости.
Специалисты не исключили риск обрушения здания русской школы в Сухуме
  • ©presidentofabkhazia.org

«Железобетонное перекрытие на верхнем этаже провисло из-за больших температур​​​... обрушиться может до первого этажа», — сказал собеседник агентства

По оценкам пожарных, площадь возгорания составляет около 1,5 тыс. кв. м.

Ранее стало известно, что в столице Абхазии Сухуме произошёл пожар в здании русской средней школы №2 имени А.С. Пушкина. 

В феврале URA.RU передавало, что из лицея №12 в Кургане эвакуировали около 600 детей и 40 педагогов из-за задымления.

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