В Подмосковье насмерть сбили человека на пешеходном переходе

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В подмосковном Климовске на пешеходном переходе насмерть сбили человека.

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 21:13 в Климовске городского округа Подольск на пересечении ул. Победы и Рощинская насмерть сбит пешеход в зоне пешеходного перехода», — указывается в заявлении.

Ранее «Газета.Ru» писала, что в Московской области предупредили о риске увеличения числа дорожно-транспортных происшествий в майские праздники.

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