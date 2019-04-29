В Подмосковье предупредили о риске увеличения числа ДТП в майские праздники

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В Московской области предупредили о риске увеличения числа дорожно-транспортных происшествий в майские праздники, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на региональную администрацию.
В Подмосковье предупредили о риске увеличения числа ДТП в майские праздники
  • РИА Новости

«Мы призываем водителей быть особенно внимательными на дорогах в майские праздники и в летний период, когда в области увеличивается число автомобилей и пешеходов, а также на дороги выезжают мотоциклисты», — заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

В 2018 году в период майских праздников в ДТП погибли на 56% больше граждан, чем неделей ранее. Количество наездов на пешеходов увеличилось на 75%.

Чаще всего аварии с жертвами происходят в том числе из-за того, что водители управляют транспортными средствами, находясь в состоянии алкогольного опьянения, и превышают установленный лимит скорости.

Ранее «Ридус» передавал, что в ГИБДД назвали число погибших в ДТП в 2018 году.

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