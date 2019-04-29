В Подмосковье предупредили о риске увеличения числа ДТП в майские праздники
- РИА Новости
«Мы призываем водителей быть особенно внимательными на дорогах в майские праздники и в летний период, когда в области увеличивается число автомобилей и пешеходов, а также на дороги выезжают мотоциклисты», — заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.
В 2018 году в период майских праздников в ДТП погибли на 56% больше граждан, чем неделей ранее. Количество наездов на пешеходов увеличилось на 75%.
Чаще всего аварии с жертвами происходят в том числе из-за того, что водители управляют транспортными средствами, находясь в состоянии алкогольного опьянения, и превышают установленный лимит скорости.
Ранее «Ридус» передавал, что в ГИБДД назвали число погибших в ДТП в 2018 году.