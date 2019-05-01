В Ижевске более 50 тысяч человек приняли участие в первомайском шествии

В Ижевске более 50 тыс. человек стали участниками первомайской демонстрации, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Удмуртии.

В целом по региону в праздничных шествиях приняли участие почти 80 тыс. человек.

Также стало известно, что на демонстрацию на городской набережной Ялты пришли более трёх тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости Крым. Среди участников — студенты, ветераны, члены общественных организаций, сотрудники городских учреждений.

Ранее сообщалось, что в первомайской демонстрации в Севастополе приняли участие более 20 тыс. человек.