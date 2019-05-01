В первомайском шествии в Севастополе приняли участие более 20 тысяч человек

В первомайской демонстрации в Севастополе приняли участие более 20 тыс. человек, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на организаторов.

Праздничную колонну возглавили губернатор Дмитрий Овсянников, представители исполнительной и законодательной власти региона.

В шествии участвовали трудовые коллективы предприятий и учреждений, члены профсоюзов, политических партий и общественных организаций.

«Поздравляю наши трудовые коллективы, которые каждый день способствуют развитию города. Желаю всем счастья, успеха и хорошего, уверенного будущего. Мы вместе можем сделать многое», — заявил Овсянников.

Ранее стало известно, что более 100 тыс. человек собрались в Москве на шествие в честь Дня Весны и Труда.

Сайт «Москва 24» сообщал, что свыше 200 праздничных мероприятий пройдёт в Москве с 1 по 10 мая.