В России создали новую противолодочную авиабомбу с парашютом

В России создали противолодочную корректируемую авиационную бомбу, которая может поражать подводные лодки на глубине до 600 метров, рассказал замгендиректора «Техмаша» Александр Кочкин.

Оружие представили на 14-й выставке оборонной промышленности IDEF-2019 в Стамбуле.

«Мы представляем на выставке в качестве одного из ведущих образцов противолодочного оружия корректируемую авиационную бомбу «Загон-2Э», — сказал Кочкин РИА Новости.

По его словам, после сброса бомбы из самолёта или вертолёта в течение четырёх минут происходит поиск цели, когда бомба зависает на поплавке на поверхности воды.

«Если цель на глубине будет обнаружена, происходит отцепление от парашюта, от поплавка, и бомба уходит по нужной траектории для достижения подводной цели только под действием собственного веса, двигателя у неё нет», — добавил Кочкин.

Он уточнил, что акустика подводной лодки не слышит атаки со стороны бомбы и лодка не может предпринять манёвра.

В феврале новейшая авиационная ракета «Бронебойщик» прошла испытания.