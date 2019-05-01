Эксперты назвали среднюю цену подержанного автомобиля в России в апреле 2019 года

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Средняя цена подержанного автомобиля в России в апреле 2019 года составила 752 тыс. рублей. Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Эксперты назвали среднюю цену подержанного автомобиля в России в апреле 2019 года
  • РИА Новости

Такой показатель на 0,6% меньше, чем в марте, и на 1,7% меньше, чем годом ранее.

Средняя стоимость отечественной машины с пробегом составила в прошлом месяце 231,7 тыс. рублей, зарубежной — 769,3 тыс. рублей.

Автомобили с пробегом премиального сегмента стоили в среднем 1392,1 тыс. рублей, массового — 529,8 тыс. рублей.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что стали известны самые популярные премиальные автомобили в России.

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