Эксперты назвали среднюю цену подержанного автомобиля в России в апреле 2019 года

Средняя цена подержанного автомобиля в России в апреле 2019 года составила 752 тыс. рублей. Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

РИА Новости

Такой показатель на 0,6% меньше, чем в марте, и на 1,7% меньше, чем годом ранее. Средняя стоимость отечественной машины с пробегом составила в прошлом месяце 231,7 тыс. рублей, зарубежной — 769,3 тыс. рублей. Автомобили с пробегом премиального сегмента стоили в среднем 1392,1 тыс. рублей, массового — 529,8 тыс. рублей. Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что стали известны самые популярные премиальные автомобили в России.