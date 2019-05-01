Суд обязал мэрию Таганрога предоставить квартиру семье с ребёнком-инвалидом
- РИА Новости
В надзорное ведомство обратилась женщина, которая не получила от администрации города жильё, хотя в 2017 году семья была включена в список на его внеочередное предоставление.
«Городская администрация жильё не предоставила. После этого прокуратура обратилась в суд», — уточнили в прокуратуре.
Суд встал на сторону надзорного ведомства. Семья получила квартиру площадью более 40 кв. м.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края Максим Решетников раскритиковал жильё для детей-сирот в Добрянке.