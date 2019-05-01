В Башкирии вынесли приговор восьми членам ОПГ

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В Башкирии вынесли приговор восьми жителям республики, признанным виновными по семи статьям Уголовного кодекса, передаёт Mkset.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
В Башкирии вынесли приговор восьми членам ОПГ
  • РИА Новости

В мае 2014 года двое мужчин из Нефтекамска создали организованную преступную группу и совершили ряд преступлений. Вместе с сообщниками они нападали на граждан, требовали деньги и ценности, а в случае отказа угрожали насилием и повреждением имущества.

Пострадали более 30 человек. Сумма похищенного имущества превысила 800 тыс. рублей.

Подсудимые признали вину частично. Пятерых фигурантов уголовного дела приговорили к лишению свободы на срок от девяти с половиной до 13 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафами от 400 тыс. до 1 млн рублей.

Ещё троих осудили на шесть лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени вынесли приговор членам ОПГ по делу о мошенничестве.

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