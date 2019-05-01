В ФАР оценили появление в России новых дорожных знаков

Глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев прокомментировал RT появление с 1 мая новых дорожных знаков.

«Данные изменения абсолютно позитивные. Я поддерживаю все инициативы. Но вопрос изменения размера дорожных знаков, на мой взгляд, был проработан недостаточно. Эксперимент, на который ссылаются инициаторы проекта, был проведён очень быстро и на небольшом количестве улиц. То есть исследования сделаны не до конца и не совсем точно описано применение этих знаков», — считает эксперт.

По словам Канаева, в том, что касается других частей инициативы, эксперименты показали «достаточно удачное сочетание качества и безопасности».

В России с 1 мая 2019 года появились новые дорожные знаки.

Как писала газета «Известия», речь идёт о таких указателях, как «Диагональный пешеходный переход», «Переходите только на разрешающий сигнал светофора», «Глухие пешеходы».

Также минимально допустимый размер знаков уменьшится с 60x60 см до 50x50 см, в некоторых случаях — до 40x40 см.