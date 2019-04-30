СМИ: В России могут появиться новые дорожные знаки для пешеходов

В России с 1 мая 2019 года могут появиться новые дорожные знаки для пешеходов, сообщает газета «Известия». Росстандарт принял соответствующий ГОСТ.

Речь идёт о таких указателях, как «Диагональный пешеходный переход», «Переходите только на разрешающий сигнал светофора», «Глухие пешеходы».

Один из разработчиков проекта, глава комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский заявил, что на дорогах планируют установить и другие новые знаки, в том числе предупреждающие о том, что время бесплатной парковки ограничено одной минутой.

Установка должна пройти в рамках ГОСТа, предусматривающего снижение минимально допустимого размера знаков с 60 x 60 см до 50 x 50 см, в некоторых случаях — до 40 x 40 см.

В пресс-службе Росстандарта уточнили, что указатели нового образца предназначены для центральных районов городов, а также для не скоростной улично-дорожной сети.

«Использование указателей новых форматов по ГОСТу исключительно добровольно. Региональные органы власти, ответственные за установку средств организации движения, как и раньше, сохраняют право использовать обычные и экспериментальные знаки», — добавили в ведомстве.

Ранее глава межрегиональной общественной организации автомобилистов, депутат Вячеслав Лысаков в беседе с НСН прокомментировал сообщения о том, что в России могут установить уменьшенные и совмещённые дорожные знаки после успешного эксперимента в пяти регионах.