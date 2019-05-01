В центре Москвы перекрыли движение из-за демонстрации на Красной площади

На ряде улиц в центре Москвы перекрыли движение из-за первомайской демонстрации на Красной площади.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на инфоцентр транспортного комплекса.

Как ожидается, в демонстрации могут принять участие до 100 тыс. человек. Они пройдут по Васильевскому спуску на Красную площадь в сторону Исторического музея (заход через Москворецкую набережную со стороны станции метро «Китай-город»).

По одной полосе в каждом направлении перекрыто движение на Ильинке и Варварке, а также на площади Васильевский Спуск, Москворецкой и Кремлёвской набережных, Большом Москворецком мосту, в Китайгородском, Солянском и Лубянском проездах.

Кроме того, изменения коснулись Старой площади и участка улицы Солянка от Яузского бульвара до Подколокольного переулка.

С 9:00 до окончания демонстрации движение полностью перекрыто на отрезке Тверской улицы от Пушкинской площади до Охотного Ряда.

Полностью перекрывается движение на улицах Большая Якиманка, Большая Полянка, Малом и Большом Каменных мостах, на улицах Моховая, Охотный Ряд и в Театральном проезде. Перекрытия будут сниматься по мере прохождения колонны.

С 13:00 до 14:00 движение перекроют на отрезке улицы Дружинниковской от улицы Заморёнова до переулка Капранова, с 14:00 до 14:50 — на улице Заморёнова, участке Трёхгорного Вала от Красной Пресни до Заморёнова, участке Красной Пресни в районе пересечения с улицей Трёхгорный Вал.

Ранее сообщалось об ограничениях в движении транспорта на Пасху в Москве.